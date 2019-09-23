https://static.news.ru/photo/40eeb7c4-de03-11e9-9037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ingo Schulz/Global Look Press

Туристическая отрасль Таиланда может потерять до 120 млн батов ($3,93 млн) после прекращения работы британской компании Thomas Cook («Томас Кук»), рассказала заместитель главы Управления по туризму Таиланда по Европе, Африке, Ближнему Востоку и Америке Срисуда Ванапиньосак.

По её словам, прогноз основан на данных за 2018 год, когда клиенты Thomas Cook забронировали 27 тысяч ночей в гостиничных номерах азиатской страны, пишет газета « Бангкок пост ». Самым популярным местом отдыха стал Пхукет — путешественники резервировали номера 13 тысяч раз.

Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook объявила о начале процедуры ликвидации 23 сентября. Это произошло из-за крупных финансовых задолженностей и невозможности акционеров прийти к соглашению о будущем предприятия, основанном в 1841 году.

Как ранее писал News.ru, принадлежащий корпорации российский «Интурист» продолжает работу в штатном режиме. Там заявили, что экономические проблемы владельца не повлияют на выполнение обязательств перед клиентами.