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06 июля 2025 в 18:55

Роспотребнадзор выступил с обращением из-за заболеваемости розовым лишаем

Роспотребнадзор заявил о мониторинге ситуации с заболеваемостью розовым лишаем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Роспотребнадзор сообщил о мониторинге эпидемиологической ситуации, связанной с ростом случаев розового лишая в Таиланде. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что это кожное заболевание распространено в сезон дождей.

Роспотребнадзор держит на контроле сообщения о вспышке розового лишая в Таиланде. По имеющейся информации, Департамент медицинских услуг страны выпустил медицинское предупреждение о розовом лишае — кожном заболевании, которое часто встречается в сезон дождей. Количество заболевших не уточняется, — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили о мерах профилактики: тщательное мытье рук, использование бутилированной или кипяченой воды, обработка фруктов и овощей, а также минимизация контактов с людьми, имеющими признаки инфекционных заболеваний. Розовый лишай Жибера — кожное заболевание, предположительно вирусной природы, которое чаще встречается у людей 10–35 лет. Оно развивается на фоне ослабленного иммунитета, стресса или переохлаждения и обычно проходит самостоятельно в течение 6–8 недель.

Ранее врач-дерматолог Татьяна Егорова заявила, что риск заражения кожными заболеваниями через одежду с маркетплейсов, хоть и небольшой, все же существует. Так она прокомментировала видео девушки, которая утверждала, что заразилась лишаем после примерки шортов с маркетплейса.

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