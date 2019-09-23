https://static.news.ru/photo/01d6fe8c-ddd8-11e9-9fa2-fa163e074e61_660.jpg Фото: CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

Туроператор «Интурист» продолжает работу в штатном режиме. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление компании. Там отметили, что финансовые проблемы и ликвидация владельца — британской корпорации Thomas Cook — не повлияют на выполнение обязательств перед клиентами.

«Интурист» является российским юрлицом, он операционно независим, имеет свой собственный контрактинг и каналы сбыта. Принимающие компании у «Интуриста» и глобального Thomas Cook также используются разные, — цитирует АТОР исполнительного директора туроператора Сергея Толчина.

Представитель компании подчеркнул, что клиенты «Интуриста» обслуживаются в обычном режиме, планы на зимний сезон также остаются в силе.

Одна из старейших туристических компаний в мире, британская Thomas Cook 23 сентября объявила о начале процедуры ликвидации. Это связано с крупными финансовыми задолженностями и с невозможностью акционеров прийти к соглашению о будущем компании.

Как ранее писал News.ru, финансовый кризис туроператора уже привёл к тому, что сотрудники одной из гостиниц Туниса фактически взяли в заложники группу британских туристов и потребовали от Thomas Cook расплатиться по счетам.

При этом, ещё весной 2019 года экономическая ситуация в корпорации казалась вполне стабильной. Тогда компания заявляла о желании приобрести активы ещё одного российского туроператора — фирмы «Библио Глобус».