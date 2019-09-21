https://static.news.ru/photo/342f2e82-dd32-11e9-8336-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas Gebert/dpa/Global Look Press

Сотрудники гостиницы Les Oranges в Тунисе заблокировали британских туристов в здании. Персонал требует повторной оплаты путёвки.

Работники отеля закрыли все входы и выходы, отключили беспроводную сеть для выхода в Интернет. Кроме того, они не позволяют проехать на территорию автобусам, которые должны были забрать путешественников из Великобритании и отвезти их в аэропорт.

Журналисты смогли связаться с одним из постояльцев.

Мы не можем выйти. Это захват заложников как он есть, — передаёт слова мужчины Daily Mail.

Происходящее связано с задолженностью крупнейшей британской туркомпании Thomas Cook. Фирма не может расплатиться с партнёрами. Кредиторы уже согласились выделить 900 млн фунтов стерлингов на её спасение, однако туроператору требуется ещё 200 млн.

Правительство Британии уже планирует операцию по эвакуации до 150 тысяч туристов с курортов — это будет крупнейшее подобное мероприятие в мирное время.

Как писал News.ru, 21 сентября автобус с российскими туристами ехал в аэропорт Антальи из Кемера. В результате ДТП 14 человек получили ушибы и порезы разной степени тяжести. В генеральном консульстве России в Турции сообщили, что среди россиян, пострадавших в этой аварии, есть двое детей.