https://static.news.ru/photo/eceadd7c-dcbf-11e9-91d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В генеральном консульстве России в Турции сообщили, что среди россиян, пострадавших в ДТП с автобусом, есть двое детей. Об этом говорится на странице дипмиссии в Facebook .

Генконсульство с момента инцидента находится в контакте с администрацией больниц, представителями страховой и туристической компании,- говорится в сообщении.

По информации дипведомства, в результате аварии пострадали 22 российских туриста. Из них семь человек добровольно отказались от медицинской помощи и вылетели домой. В больницы Антальи были госпитализированы 15 человек, в том числе двое детей. По словам врачей, жизни пострадавших ничего не угрожает.

Как ранее писал News.ru, авария произошла в субботу, 21 сентября, в 06:00 в районе Аксу. Автобуса перевозил россиян, находившихся на отдыхе в курортной зоне Кемера.