https://static.news.ru/photo/b751efb2-dc91-11e9-9b26-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Zhe/Xinhua/Global Look Press

В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что число пострадавших в ДТП увеличилось до 16 человек, среди них 15 россиян.

Авария произошла в 06:00 в районе Аксу. В результате ДТП пострадали 15 граждан РФ. Семеро из них отказались от госпитализации и направились в аэропорт. Восемь человек находятся под присмотром врачей, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал о том, что 82-летний россиянин погиб в результате ДТП в Болгарии. На него наехал туристический автобус. Инцидент произошёл в районе города Несебр. Гибель российского туриста подтвердил генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.