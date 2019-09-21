В генконсульстве РФ в Анталье сообщили, что число пострадавших в ДТП увеличилось до 16 человек, среди них 15 россиян.
Авария произошла в 06:00 в районе Аксу. В результате ДТП пострадали 15 граждан РФ. Семеро из них отказались от госпитализации и направились в аэропорт. Восемь человек находятся под присмотром врачей, передаёт
Ранее News.ru писал о том, что 82-летний россиянин погиб в результате ДТП в Болгарии. На него наехал туристический автобус. Инцидент произошёл в районе города Несебр. Гибель российского туриста подтвердил генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.