Ставки по ипотеке могут опуститься до 8% и ниже уже в этом году, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявлял, что именно такого уровня ожидает руководство страны. Прошлогоднюю стоимость кредитов в 9% он назвал бременем для многих семей и предложил принять меры для уменьшения процентов. Аналитики отмечают, что если Банк России сохранит курс на смягчение денежно-кредитной политики, то наметившееся снижение продолжится и дальше.

Стоимость жилищных кредитов стала одной из важных тем последних дней. Премьер РФ Михаил Мишустин на заседании правительства назвал ипотеку очень дорогой для большинства россиян. Он отметил, что средняя ставка по таким займам в декабре прошлого года составила 9%.

Это бремя даже для семей со средними доходами, которые решаются на заём у банков. С такой ставкой мы не сможем помочь людям улучшить жилищные условия, а это — национальная цель развития, которую поставил президент, и которой мы обязаны достичь, — сказал глава кабмина.

Он отметил, что президент ожидает сокращение ставок по ипотечным кредитам до 8% и ниже. Соответствующие меры по снижению выплат по жилищным кредитам разработают до 16 марта.

Марат Хуснуллин Игорь Иванко/АГН «Москва»

Со своей стороны, вице-премьер Марат Хуснуллин называл ипотечную ставку 9% «преступлением» и заявлял о необходимости проработать ряд мер для её снижения. Позже он пообещал, что полученная от россиян информация о реальных условиях выдачи кредитов будет учтена при подготовке предложений по уменьшению их стоимости.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в свою очередь говорила, что в начале года ставки по ипотеке уже опустились ниже 9% и продолжат двигаться вниз и дальше.

По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по жилищным кредитам в прошлом году снизилась с апрельского максимума в 10,56% до 9% в декабре. При этом на первых порах удешевление займов не привело к ажиотажному спросу на них — ежемесячные объёмы кредитования уступали аналогичным показателям предыдущего года, и лишь в декабре выросли до 345 млн рублей против 340,9 млн в последнем месяце 2018-го.

Напомним, что согласно целям нацпроекта «Жильё и городская среда», ставка по ипотеке должна опуститься ниже 8% в 2024 году. Однако ряд банков уже объявил об уменьшении стоимости кредитов вплоть до этого порога.

После недавнего снижения ключевой ставки ЦБ до 6% ряд крупнейших банков страны уже уменьшили ставки по ипотечным кредитам до 7,7-7,9%, по крайней мере по специальным программам с партнёрами-застройщиками, отмечает генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» Владимир Савченков.

В 2019 году благодаря тому, что ЦБ снижал ставку пять раз в течение полугода, проценты по ипотеке также пошли вниз и их средний размер составлял 9,3%. Это поддержало спрос на ипотечное кредитование и приобретение жилья в новостройках. Также была отмечена тенденция по росту числа заёмщиков, которые обращаются в финансовые организации с просьбой о рефинансировании ранее полученных кредитов. Владимир Савченков генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг» генеральный директор АПРИ «Флай Плэнинг»

По его словам, в текущем году эта тенденция продолжится, однако бурного роста на рынке ипотечного кредитования не прогнозируется. Причины — увеличение стоимости жилья в среднем по России составит 10%, что приведёт и к изменению средней суммы займа по ипотеке. Также снижается количество «качественных» клиентов, чей уровень порога долговой нагрузки банки считают приемлемым для выдачи кредита, пояснил эксперт.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Снижение ипотечной ставки всегда даёт рост спроса на жильё, отмечает декан факультета экономики недвижимости Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Елена Иванкина. По её словам, уменьшение стоимости таких кредитов было бы выгодно строителям, поскольку позволит расширить рынок сбыта новостроек. Это важно в ситуации, когда уже не менее 5 лет лет предложение квартир превышает спрос на них даже в Москве, отмечает декан.

Она полагает, что в условиях снижения ключевой ставки Центробанка до 6% кредитные организации могут выдавать ипотеку под 8% и ниже. И даже такая стоимость в нынешней ситуации, когда инфляция составляет порядка 3%, — достаточно высока. При желании можно было бы иметь жилищные кредиты под 4-5%, как во многих странах Запада, утверждает эксперт.



Вице-президент Ассоциации банков России Александр Хандруев считает, что снижать ставки по ипотеке нужно, но это решение должно быть не политическим, а экономическим.

Идёт снижение процентов по вкладам, значит, пассивы для банков становится дешевле и, следовательно, маржа позволяет им снижать ставки по кредитам. Я думаю, что уже в этом году стоимость ипотеки дойдёт до 8%, а может даже ниже. Это происходит за счёт смягчения денежно-кредитно политики ЦБ. Кроме того, намечается рост номинальных доходов населения. Александр Хандруев вице-президент Ассоциации банков России и бывший первый заместитель председателя ЦБ вице-президент Ассоциации банков России и бывший первый заместитель председателя ЦБ

Доступным нужно сделать в первую очередь жильё, а не ипотечные кредиты, а для этого должны расти экономика и реальные зарплаты населения, считает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский.

Не секрет, что позволить себе ипотечный кредит может не более 30% населения страны безотносительно региона проживания. Это вопрос благосостояния населения, а не цен на недвижимость. Закредитованность граждан некоторых регионов доходит до 80%, и это официальные цифры, без учёта долговых расписок между физическими лицами. Алексей Кричевский эксперт Академии управления финансами и инвестициями эксперт Академии управления финансами и инвестициями



По его словам, относительно показателей трёх-четырёхлетней давности, когда ставки составляли 12-13%, ипотека сейчас не так дорога. Другое дело, что в настоящее время поставлена задача сделать ипотеку менее 8%, с чем премьеру Мишустину и пришлось столкнуться, отмечает Кричевский.

Скрытые резервы

Глава правительства считает, что первый имеющийся резерв для снижения ставок по ипотеке — это оптимизация операционных расходов и внутренних резервов банков. Нужно, по его мнению, также уточнить правила кредитования застройщиков и уменьшить стоимость фондирования. Вторая возможность — создание дополнительных стимулов для развития жилищного строительства, повышение эффективности использования земли, своевременная инженерная подготовка территории.

Вице-премьер Марат Хуснуллин в свою очередь заявил, что дополнительным резервом для уменьшения стоимости ипотеки может стать снижение расходов на обязательное страхование жилья за счёт введения единой ставки.

Предложение об оптимизации операционных затрат и внутренних резервов банков может пойти вразрез с требованиями ЦБ по увеличению коэффициента риска, предупреждает Алексей Кричевский. По его словам, банки отталкиваются от ставки регулятора, и им будет невыгодно держать свой процент ниже, чем у ЦБ. При этом на субсидирование ставки повсеместно, как в сельских поселениях до 3% или на Дальнем Востоке — до 2%, может не хватить ресурсов, считает эксперт.

Определённая возможность для снижения ипотечной ставки видится в другом. Не секрет, что сейчас банки имеют доход сразу от трёх связанных с новостройками операций — от проектного финансирования, эскроу-счетов и от выданных ипотечных кредитов. Так, финучреждения сейчас делают из 100 рублей минимум 200, при этом получая залоговое имущество и от застройщиков, и от заёмщиков с гарантиями 100% достройки домов, — отмечает Кричевский.

И если в одном банке открывается счёт для застройщика, эскроу-счета, и выдаются ипотечные кредиты по одному и тому же жилому комплексу, то почему не снизить ипотечную ставку до 5-6%? Операционные расходы в этом случае минимальны, банком контролируются и счёт застройщика с его расходами по строительству, и эскроу и ипотечные кредиты.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако с учётом текущего размера ключевой ставки ЦБ, всех рисков и стоимости пассивов — ставки по жилищным займам сейчас находятся в экономически целесообразной зоне, уверяет Александр Хандруев.

Банк должен установить такую ставку, чтобы покрыть стоимость пассивов, получить свою маржу, которая составляет около 3-4 процентных пунктов (по ипотеке — 2-3 п.п.), а также заложить риски невозврата займов. Есть общая закономерность — чем ниже ставка, тем выше спрос на кредиты, но при этом за ними обращаются в том числе люди, которые не всегда могут здраво оценить своё финансовое положение и источники погашения займов, — отмечает эксперт.

В этой связи он напомнил об опыте США, где в своё время были очень дешёвые жилищные кредиты, но это закончилось ипотечным кризисом 2008 года.