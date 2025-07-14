Спецпредставитель Путина сделал тревожный прогноз о российской экономике

В России настало время срочно смягчить денежно-кредитную политику, заявил Lenta.ru специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов. По его словам, в противном случае, проблемы будут нарастать.

В текущем году катимся по инерции, заданной мощным толчком предыдущего периода. Но инерция движения имеет свойство заканчиваться. Если не изменить условия, проблемы будут нарастать. Денежно-кредитная политика нуждается в срочном смягчении. Не связанной с ОПК экономике тоже нужны доступные заемные деньги. Да, все понятно, отчего и почему. Но если на проблему закрывать глаза, она не исчезнет, — заявил он.

Он обратил внимание на тревожные данные опроса промышленных и инфраструктурных предприятий, проведённого в апреле–мае экспертами Института народнохозяйственного прогнозирования РАН. Выяснилось, что инвестиции сейчас осуществляют чуть менее половины компаний — это заметно ниже прошлогодних 64%. Что касается запуска новых производств, то к этому готовы лишь 35% предприятий. На финансирование через кредиты могут рассчитывать менее чем треть — не более 33%.

Ранее Титов заявил, что главным условием возвращения ранее покинувших Россию западных компаний должно стать обязательство делиться технологиями. По его словам, такое требование должно предъявляться лишь к тем, кто ушел из страны, хлопнув дверью.