Россиянам рассказали, как вырастут цены в июле

Темпы роста цен были нестабильными на протяжении первых шести месяцев 2021 года. Инфляция в стране то замедлялась, то разгонялась снова. Уже в июне она достигла 6,3%. В июле же она может стать самой «жёсткой». Об этом пишет РИА Новости.

На фоне ослабевшего рубля и роста мировых цен на товары и сырьё в России инфляция к концу марта разогналась до 5,8%, однако в апреле составила всего 5,5%. После чего темпы роста подскочили, и уже к июню показатели дошли до 6,3%.

По сообщениям экспертов, в июле может быть самая «жёсткая» инфляция — 6,6%. При этом основными факторами, которые сохраняют её на высоком уровне, являются рост цен на продовольствие по миру и инфляция издержек в России, отмечается в сообщении.

В целом эксперты отмечают, что необходимо смотреть на ситуацию, которая будет развиваться на рынке летом. Если ограничения на фоне коронавируса продолжат действовать либо вводиться ещё более жёсткие условия на ввоз товаров, то инфляция продолжит расти. Однако в более спокойной ситуации рост цен может стабилизироваться за счёт сезонного удешевления фруктов и овощей и при возможном укреплении рубля.

Ранее глава Минэкономразвития назвал сроки снижения цен на продукты. Уменьшение, или дефляция, цен на продукты, товары и услуги произойдёт летом.