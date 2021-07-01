Глава Минэкономразвития назвал сроки снижения цен на продукты

Глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил сроки, когда россиян ждёт снижение цен на продукты. Уменьшение, или дефляция цен на продукты, товары и услуги произойдёт летом, цитирует министра ТАСС.
Рост инфляции начинает выдыхаться, уверен министр.
Если у нас инфляция в мае была 0,74%, а сейчас 0,65%, понятно, что [она] ещё немного изменится, но мы не ожидаем сильных колебаний. Мы видим тренд на снижение [инфляции]. Рост инфляции начинает выдыхаться. Мы рассчитываем на дефляцию в августе, — заявил Решетников.
Базой для дефляции в августе должно стать снижение цены на «борщевой набор». Это картофель, лук, капуста, морковь и свёкла.
Урожай прошлого года был на 12% ниже. Из 0,65% [инфляции] четверть — это как раз борщевой набор. Это формирует нам базу для дефляции в продовольственном секторе в августе, — пояснил глава ведомства.
Улучшению ситуации будет способствовать начало сбора урожая картофеля.
Ещё одним способом сдерживания роста цен министр экономики назвал ограничение экспорта продуктов. На данный момент, по словам Решетникова, правительство обсуждает варианты экспорта продовольствия с одновременной защитой внутреннего рынка.
Ранее сообщалось, что все товары и услуги, производимые с использованием спецтехники, могут масштабно подорожать в России. Это жильё, строительство дорог, продукты питания и другое.