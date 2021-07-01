Глава Минэкономразвития назвал сроки снижения цен на продукты

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Москва предрасположена для высотной застройки, и в ней есть многочисленные очаги такого строительства. Новым центром городского роста может стать промзона «Южного порта». Об этом пишет портал mos.ru.

В «Южном порту» может быть сформирован высотный кластер. Сейчас идёт поиск подходящей концепции развития территории, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в рамках Московского урбанистического форума. По словам архитектора,...