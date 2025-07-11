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11 июля 2025 в 17:22

Раскрыто, можно ли привлечь таксопарки к ответственности за завышение цен

Юрист Храпач: наказать таксопарки за завышенные цены на поездки нельзя

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Перевозчиков невозможно привлечь к ответственности за слишком высокие цены на такси, заявил в разговоре с NEWS.ru юрист, специалист в сфере транспортного законодательства Сергей Храпач. По его словам, если агрегатор увеличивает тариф, еще можно зафиксировать нарушение, но если сам водитель установил слишком высокую цену, то доказать это потом трудно.

Не может быть никакой ответственности за высокие цены. Кроме того, многие водители, принимая заказ, требуют оплату наличными и по весьма высокому тарифу. Когда агрегатор увеличивает тариф, факт нарушения еще можно зафиксировать, но если это инициатива таксиста, то нет, — пояснил Храпач.

Он отметил, что не совсем понятно, к какой ответственности привлекать перевозчика. По словам юриста, если надзорные органы вмешиваются в этот вопрос, они фактически вторгаются в компетенцию двух участников «сделки» — пассажира и таксиста.

Ранее стало известно, что цены на поездки в столичном такси выросли на 70% по сравнению с 2024 годом. Стоимость одного километра поездки поднялась на 30,8%, утверждает Росстат. А по данным аналитического центра при правительстве, цены за 2024 год повысились на 25,2%.

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