Онуфрий Молчаливый: почему 3 августа нужно молчать?

3 августа в народном календаре — день Онуфрия Молчаливого (или Затворника), посвященный памяти монаха-подвижника Киево-Печерской лавры, жившего в XII веке. В память о его обете молчания народные традиции предписывали проводить этот день в тишине, сосредоточившись на работе и наблюдении за природой. Считалось, что это привлекает удачу и оберегает от неприятностей.
Приметы на погоду на Онуфрия Молчаливого
Утренняя роса — к неурожаю льна. Объяснялось это тем, что избыточная влага вредит волокну.
Гроза с ливнем — предвещает град и сырую осень.
Туман в низинах — к устойчивому теплу в ближайшие дни.
Теплый дождь — к обильному грибному сезону.
Холодная ночь — к морозной и ранней зиме.
Приметы по поведению животных и птиц 3 августа
Сороки громко кричат — к мягкой зиме.
Светлячки собираются в стаи — к ранней осени.
Мелкая рыба плещется у поверхности воды — к потеплению.
Домашние гуси пытаются улететь — к скорому похолоданию.
Паук не плетет паутину — к затяжному дождю.
Что нельзя делать 3 августа по народным поверьям
Шуметь и сплетничать — это привлекает неприятности.
Есть сырые яблоки — по поверью, влечет проблемы с желудком (до Яблочного Спаса 19 августа плоды ели только переработанными).
Бездельничать — сулит финансовые трудности.
Не ликвидировать в доме беспорядок — разбросанные вещи «притягивают хаос».
Ссориться или отказывать в помощи — конфликты могли испортить отношения надолго.Приметы на 3 августа — что можно и нельзя делать на Онуфрия Молчаливого
Что нужно сделать обязательно на Онуфрия Молчаливого
Работать молча — особенно в амбарах: чистить закрома, проветривать хранилища, менять доски. Это гарантировало сохранность урожая.
Собрать «молчаливую воду» — родниковую, набранную до рассвета без единого слова. Ее использовали для окропления дома для защиты от нечистой силы и лечения.
Бороться с вредителями — запускать кошек в амбары против мышей, выводить насекомых.
Варить компоты и варенья — из первых яблок и лесных ягод.
Традиции дня Онуфрия Молчаливого учат сохранять тишину, ценить труд и доверять мудрости природы. Соблюдение обычаев не только укрепляло связь с предками, но и помогало подготовиться к зиме — как физически, так и духовно.
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