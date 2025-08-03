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03 августа 2025 в 00:45

Онуфрий Молчаливый: почему 3 августа нужно молчать?

Онуфрий Молчаливый: почему 3 августа нужно молчать? Онуфрий Молчаливый: почему 3 августа нужно молчать? Фото: Shutterstock/FOTODOM

3 августа в народном календаре — день Онуфрия Молчаливого (или Затворника), посвященный памяти монаха-подвижника Киево-Печерской лавры, жившего в XII веке. В память о его обете молчания народные традиции предписывали проводить этот день в тишине, сосредоточившись на работе и наблюдении за природой. Считалось, что это привлекает удачу и оберегает от неприятностей.

Приметы на погоду на Онуфрия Молчаливого

  • Утренняя роса — к неурожаю льна. Объяснялось это тем, что избыточная влага вредит волокну.

  • Гроза с ливнем — предвещает град и сырую осень.

  • Туман в низинах — к устойчивому теплу в ближайшие дни.

  • Теплый дождь — к обильному грибному сезону.

  • Холодная ночь — к морозной и ранней зиме.

Приметы по поведению животных и птиц 3 августа

  • Сороки громко кричат — к мягкой зиме.

  • Светлячки собираются в стаи — к ранней осени.

  • Мелкая рыба плещется у поверхности воды — к потеплению.

  • Домашние гуси пытаются улететь — к скорому похолоданию.

  • Паук не плетет паутину — к затяжному дождю.

Что нельзя делать 3 августа по народным поверьям

  • Шуметь и сплетничать — это привлекает неприятности.

  • Есть сырые яблоки — по поверью, влечет проблемы с желудком (до Яблочного Спаса 19 августа плоды ели только переработанными).

  • Бездельничать — сулит финансовые трудности.

  • Не ликвидировать в доме беспорядок — разбросанные вещи «притягивают хаос».

  • Ссориться или отказывать в помощи — конфликты могли испортить отношения надолго.

    Приметы на 3 августа — что можно и нельзя делать на Онуфрия Молчаливого Приметы на 3 августа — что можно и нельзя делать на Онуфрия Молчаливого Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно сделать обязательно на Онуфрия Молчаливого

  • Работать молча — особенно в амбарах: чистить закрома, проветривать хранилища, менять доски. Это гарантировало сохранность урожая.

  • Собрать «молчаливую воду» — родниковую, набранную до рассвета без единого слова. Ее использовали для окропления дома для защиты от нечистой силы и лечения.

  • Бороться с вредителями — запускать кошек в амбары против мышей, выводить насекомых.

  • Варить компоты и варенья — из первых яблок и лесных ягод.

Традиции дня Онуфрия Молчаливого учат сохранять тишину, ценить труд и доверять мудрости природы. Соблюдение обычаев не только укрепляло связь с предками, но и помогало подготовиться к зиме — как физически, так и духовно.

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