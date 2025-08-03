Онуфрий Молчаливый: почему 3 августа нужно молчать?

Онуфрий Молчаливый: почему 3 августа нужно молчать?

Онуфрий Молчаливый: почему 3 августа нужно молчать?

3 августа в народном календаре — день Онуфрия Молчаливого (или Затворника), посвященный памяти монаха-подвижника Киево-Печерской лавры, жившего в XII веке. В память о его обете молчания народные традиции предписывали проводить этот день в тишине, сосредоточившись на работе и наблюдении за природой. Считалось, что это привлекает удачу и оберегает от неприятностей.

Приметы на погоду на Онуфрия Молчаливого

Утренняя роса — к неурожаю льна. Объяснялось это тем, что избыточная влага вредит волокну.

Гроза с ливнем — предвещает град и сырую осень.

Туман в низинах — к устойчивому теплу в ближайшие дни.

Теплый дождь — к обильному грибному сезону.

Холодная ночь — к морозной и ранней зиме.

Приметы по поведению животных и птиц 3 августа

Сороки громко кричат — к мягкой зиме.

Светлячки собираются в стаи — к ранней осени.

Мелкая рыба плещется у поверхности воды — к потеплению.

Домашние гуси пытаются улететь — к скорому похолоданию.

Паук не плетет паутину — к затяжному дождю.

Что нельзя делать 3 августа по народным поверьям

Шуметь и сплетничать — это привлекает неприятности.

Есть сырые яблоки — по поверью, влечет проблемы с желудком (до Яблочного Спаса 19 августа плоды ели только переработанными).

Бездельничать — сулит финансовые трудности.

Не ликвидировать в доме беспорядок — разбросанные вещи «притягивают хаос».

Ссориться или отказывать в помощи — конфликты могли испортить отношения надолго.

Приметы на 3 августа — что можно и нельзя делать на Онуфрия Молчаливого Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что нужно сделать обязательно на Онуфрия Молчаливого

Работать молча — особенно в амбарах: чистить закрома, проветривать хранилища, менять доски. Это гарантировало сохранность урожая.

Собрать «молчаливую воду» — родниковую, набранную до рассвета без единого слова. Ее использовали для окропления дома для защиты от нечистой силы и лечения.

Бороться с вредителями — запускать кошек в амбары против мышей, выводить насекомых.

Варить компоты и варенья — из первых яблок и лесных ягод.

Традиции дня Онуфрия Молчаливого учат сохранять тишину, ценить труд и доверять мудрости природы. Соблюдение обычаев не только укрепляло связь с предками, но и помогало подготовиться к зиме — как физически, так и духовно.

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