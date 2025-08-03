Из Петербурга запустят первый за 30 лет рейс на известный курорт

Из Петербурга запустят первый за 30 лет рейс на известный курорт Петербург впервые с 1993 года получит прямое авиасообщение с Сухумом

Туроператор «Библио-Глобус» запускает первый с 1993 года прямой рейс из Санкт-Петербурга в Сухум. Вылет в Абхазию из Северной столицы России запланирован на 14 августа, билеты уже доступны к покупке, передает РБК.

Второй рейс из Петербурга намечен на 20 августа, впоследствии рейсы запланированы на каждую среду и воскресенье, как сказано в материале. Полеты будет выполнять авиакомпания iFly на широкофюзеляжных Airbus A330, подчеркнули авторы статьи.

Ранее гендиректор туристической фирмы «Восток-Интур» Инна Мухина рассказала, сколько стоит отдохнуть на новом курорте Вонсан в КНДР. По ее словам, отели там не работают по системе «все включено», но могут предоставить россиянам достойный отдых. В среднем путевка на восемь дней обойдется в 150 тысяч рублей с человека, подсчитала эксперт.

Тем временем директор туристической компании Ксения Переина сообщила, что в сентябре 2025 года можно найти отличные недорогие варианты для культурного туризма за границей, одним из них является Стамбул. Это уникальный микс Европы и Азии, с древними мечетями, дворцами, базарами и Босфором, отметила она.