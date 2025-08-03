«Попал в ловушку»: Россия ответила на угрозы Трампа маневром с Китаем Sohu: Россия с помощью Китая нанесла мощный и болезненный удар США

Пока президент США Дональд Трамп «размахивал дубиной», пытаясь запугать Россию и Китай, Москва и Пекин нанесли Вашингтону тайный, но сильный удар, передает китайский портал Sohu. Авторы материала указывают, что Россия в последнее время неожиданно нарастила экспорт меди в Китай, не афишируя этот факт.

Президент США попал в ловушку, расставленную китайскими и российскими партнерами. Пригрозив пошлинами, хозяин Белого дома лишь стимулировал великие державы к более тесному сотрудничеству, что нанесло ощутимый удар по экономике США, — говорится в статье.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года поставки этого металла из РФ в КНР выросли на 81%, добавляется в материале. Китай, как уточняется, нарастив закупки российской меди, существенно сократил импорт американской.

Тем временем американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США и Китай вступают в период стратегической стабильности. По его словам, Вашингтон мог бы получить некоторые выгоды от крупного торгового конфликта с Пекином, но от этого пострадал бы весь мир. Также Рубио считает, что вооруженный конфликт между Россией и США является немыслимым.

Ранее американский аналитик Уилл Шрайвер выразил мнение, что США никогда не смогут одержать победу в потенциальной войне с Россией. Также Соединенные Штаты не смогли бы выйти победителями и из противостояния с Китаем, а против Москвы и Пекина одновременно у Вашингтона тем более бы не было никаких шансов, подчеркнул он.