Mash сообщил, что при атаке ВСУ под Воронежем пострадала женщина

Mash сообщил, что при атаке ВСУ под Воронежем пострадала женщина

Telegram-канал Mash сообщил, что женщина пострадала после падения обломков БПЛА на здание в Воронежской области, начался пожар. Местные власти и Министерство обороны РФ пока не комментировали эту информацию.

Mash уточнил, что повреждено два дома, все произошло в селе Отрожка. Канал добавил, что на месте работают экстренные службы, до их приезда местные помогали тушить пожар.

Ранее Telegram-канал SHOT написал, что система ПВО сработала по низко летящим украинским БПЛА на окраине Воронежа, раздались взрывы. Минобороны России и местные власти данную информацию пока не комментировали.

До этого при атаке БПЛА было повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что никто не пострадал. Кроме того, из-за падений обломков беспилотников вспыхнула трава во дворах села Генеральского и хутора Малая Федоровка.

Кроме того, была предпринята «массированная атака» беспилотниками на Краснодарский край. Губернатор региона Вениамин Кондратьев указал, что в результате были зафиксированы небольшие повреждения частных домов в Темрюкском и Славянском районах.