SHOT сообщил, что система ПВО сработала по украинским БПЛА в Воронеже

Telegram-канал SHOT написал, что система ПВО сработала по украинским БПЛА на окраине Воронежа, раздались взрывы. Минобороны России и местные власти данную информацию пока не комментировали.

Очевидцы рассказали SHOT, что было слышно более 10 хлопков, дроны летели очень низко. По данным SHOT, в небе видны вспышки, также о взрывах пишут жители села Новая Усмань. Информации о разрушениях нет.

Ранее выяснилось, что средства ПВО сбили за ночь субботы, 2 августа, 18 беспилотников ВСУ. Пресс-служба Минобороны РФ уточнила, что больше всего БПЛА уничтожили в Краснодарском крае — семь. Кроме того, дроны были нейтрализовали в Воронежской и Белгородской областях, а также над акваторией Азовского моря.

До этого силы ПВО отразили атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь подчеркнул, что пострадавших нет. В селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская повреждена внешняя стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля.