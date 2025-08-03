Слуцкий объяснил, почему США не надавят на Россию через КНР и Индию

Слуцкий объяснил, почему США не надавят на Россию через КНР и Индию Слуцкий: попытки США давить на Россию через КНР и Индию потерпят крах

Введение вторичных санкций и использование Пекина и Нью-Дели в качестве инструментов давления на Россию приведет к поражению США в политическом противостоянии, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в Telegram-канале. По его словам, «глобальное большинство вряд ли будет играть по правилам западного меньшинства».

Ни Китай, ни Индия не хотят платить «дань» претендентам на гегемонию и класть на алтарь «американской исключительности» собственный суверенитет, — написал депутат.

Слуцкий напомнил: министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что связи с Россией не должны рассматриваться через призму третьих стран. Пекин также последовательно выступает против вмешательства извне в свои экономические отношения с Москвой, констатировал лидер ЛДПР.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия прекратит приобретать нефть у России. По его словам, такое решение принимается, чтобы заключить торговую сделку с США.

До этого Трамп утверждал, что власти США не волнует торговля между Россией и Индией. Москва и Вашингтон вовсе практически перестали продавать друг другу товары, заключил он.

В конце июля представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что БРИКС не ориентирует свою работу против других государств. Таким образом он ответил на вопрос, планирует ли международное объединение реагировать на угрозы со стороны Трампа.