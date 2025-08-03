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03 августа 2025 в 03:05

Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 3 августа, стало легче?

Пыльца на 3 августа: прогноз в Москве Пыльца на 3 августа: прогноз в Москве Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Осадки немного сбили пыльцу, но сезон сорных трав продолжается. Полынь и злаки держатся на среднем уровне. Что еще следует знать о пыльце сегодня, рассказываем в нашем материале.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Погода в воскресенье будет переменчивой. Утром — облачно, днем возможны небольшие дожди, а во второй половине дня небо прояснится и в Москве установится ясная, солнечная погода. Максимальная температура — до +27 °C, ветер слабый. Это классическая августовская погода, при которой пыльца может возвращаться в воздух особенно активно во второй половине дня.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 3 августа

Благодаря нерегулярным осадкам последних дней уровень пыльцы в столичном воздухе немного упал. Однако это лишь временное облегчение: сезон сорных трав в разгаре, и с каждым днем пыльцы снова будет становиться больше.

Полынь, оставаясь главным аллергеном сезона, сейчас находится на среднем «оранжевом» уровне — ее пыльца фиксируется в диапазоне от 101 до 1000 единиц на кубометр. Симптомы у чувствительных людей возможны, особенно в сухую погоду.

Злаки, как и полынь, фиксируются в среднем количестве. Их активное цветение почти завершилось, но в некоторых районах, особенно с большим количеством зеленых насаждений, уровень пыльцы сопоставим с уровнем полыни.

Сорняки продолжают цвести, напоминая о том, что пик сезона еще не пройден. Помимо полыни, в воздухе фиксируется пыльца крапивы, маревых, лебеды, золотарника — ее количество нарастает и может достигать средних значений.

Полынь и злаки — основные источники аллергии на сегодняшний день. Несмотря на осадки, в сухую и солнечную часть дня концентрация аллергенов вновь повысится, поэтому людям с аллергией важно не терять бдительность. Не забывайте следовать рекомендациям врачей!

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