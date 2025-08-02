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02 августа 2025 в 21:32

Раскрыты новые детали страшной аварии на юго-востоке Москвы

ГУ МВД: на Волгоградском проспекте в Москве столкнулись два такси

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На пересечении Волгоградского проспекта и Ферганского проезда в Москве столкнулись два такси, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России. В результате ДТП одна из машин перевернулась и наехала на пешеходов.

В аварии пострадали четверо человек, в том числе водитель и пассажир одного из автомобилей. Одного из пострадавших экстренно доставили в больницу санитарным вертолетом Московского авиационного центра, сообщили в Telegram-канале учреждения. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, они устанавливают все детали произошедшего.

Также в Сети появились кадры крупной аварии на юго-востоке Москвы. На них можно увидеть большое скопление людей, вертолет и машины экстренных служб.

Ранее в Санкт-Петербурге на внутренней стороне кольцевой автодороги после съезда на Мурино произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга и прицепа с лошадьми. Девушка, находившаяся за рулем автомобиля, получила перелом руки. Сообщается, что животные, находившиеся в прицепе, не пострадали. По словам свидетелей, на КАД образовался затор. На месте работают аварийные службы, проводится расследование причин инцидента.

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Москва
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