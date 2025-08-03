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03 августа 2025 в 04:20

«Умно и мудро»: Косачев согласился с мнением Орбана о Европе

Косачев: политика Европы не должна формироваться вокруг мифа о российской угрозе

Константин Косачев Константин Косачев Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале поддержал позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в соответствии с которой европейская политика не должна строиться, исходя из мифа о российской угрозе, поскольку ложные предположения могут привести лишь к неверным решениям. По мнению сенатора, это мудрые слова.

Более верно, справедливо, дальновидно, умно и мудро и сформулировать невозможно, — написал Косачев.

Ранее Орбан рассудил, что переговоры между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — единственный путь к завершению конфликта на Украине. Без личной встречи глав государств и заключения масштабного соглашения конфликт продолжится, считает он. При этом возможное соглашение должно затрагивать не только Украину, но и вопросы экономических санкций, энергетики, доступа к рынкам и контроля над вооружениями.

Также Орбан высказал мнение, что перед тем как обсуждать прием Украины в Европейский союз, необходимо прекратить боевые действия в стране и заключить долгосрочные соглашения с Россией. Он призвал разобраться, что из себя представляет Украина.

Виктор Орбан
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