Стали известны города РФ с самым доступным жильём

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Минимальный разрыв между ценами на «первичку» и доходами россиян отмечен в Краснодаре, Уфе и Тюмени. Города с самыми доступными квартирами и апартаментами выявлялись среди мегаполисов страны.

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные портала Urbanus.ru и аналитической платформы bnMAP.pro. Эксперты выяснили соотношение средней месячной зарплаты и стоимости недвижимости в основном ценовом диапазоне города. Оказалось, что жителю Краснодара, где средние цены на жильё колеблются в районе 3,5 млн рублей, для его покупки сейчас необходимо почти 78 зарплат.

В Уфе недвижимость в среднем стоит 4,44 млн рублей, и горожанину требуется 99 месячных зарплат. Хотя в Тюмени средняя стоимость жилья выше — почти 5,23 млн рублей, местному жителю придётся заплатить чуть меньше — 93 зарплаты.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вторичное жильё массового сегмента во всех без исключения районах Москвы подорожало за год на 12,6%. Квадратный метр такого жилья в столице подорожал с марта 2020 года на 12,6% и в настоящее время стоит 254 645 рублей. Наиболее дорогое жильё эконом- и комфорт-класса находится в Хамовниках (505,1 тысячи рублей за квадратный метр и 51,3 млн рублей за квартиру).