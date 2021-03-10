Стали известны города РФ с самым доступным жильём

Минимальный разрыв между ценами на «первичку» и доходами россиян отмечен в Краснодаре, Уфе и Тюмени. Города с самыми доступными квартирами и апартаментами выявлялись среди мегаполисов страны.
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В Уфе недвижимость в среднем стоит 4,44 млн рублей, и горожанину требуется 99 месячных зарплат. Хотя в Тюмени средняя стоимость жилья выше — почти 5,23 млн рублей, местному жителю придётся заплатить чуть меньше — 93 зарплаты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что вторичное жильё массового сегмента во всех без исключения районах Москвы подорожало за год на 12,6%. Квадратный метр такого жилья в столице подорожал с марта 2020 года на 12,6% и в настоящее время стоит 254 645 рублей. Наиболее дорогое жильё эконом- и комфорт-класса находится в Хамовниках (505,1 тысячи рублей за квадратный метр и 51,3 млн рублей за квартиру).