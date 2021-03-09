Цены на вторичное жильё за год выросли во всех районах Москвы

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Вторичное жильё массового сегмента во всех без исключения районах Москвы подорожало за год на 12,6%.

Квадратный метр вторичного жилья в столице подорожал с марта 2020 года на 12,6% и в настоящее время стоит 254 645 рублей. Наиболее дорогое жильё эконом- и комфорт-класса находится в Хамовниках (505,1 тысячи рублей за квадратный метр и 51,3 млн рублей за квартиру). Чуть дешевле — на Арбата (500,2 тысячи за квадратный метр и 50,1 млн за квартиру), далее следует Тверской район (498,6 тысячи рублей за квадратный метр и 49,3 млн за квартиру), передаёт «Интерфакс-Недвижимость».

Самое дешёвое жилье находится в новой Москве — в поселениях Роговское (85,5 тысячи рублей за квадратный метр и 4,5 млн за квартиру), Кленовское (87,3 тысячи рублей за квадратный метр и 4,4 млн рублей за квартиру) и Киевское (91,5 тысячи рублей за квадратный метр и 5,1 млн за квартиру).

Отмечается, что в ряде районов Москвы цены на жильё подскочили сильнее — за год в Головинском районе, Кунцево и Измайлово Северном рост составил 19–20%.

Активному подорожанию в некоторых из этих районов способствовал переход сданных в эксплуатацию новостроек на вторичный рынок. Новое жильё иногда значительно дороже окружающей его старой застройки. Кроме того, практически все районы из «призовой» десятки первыми подверглись реновации. Там жители оформили документы на новые квартиры и уже стали выставлять их на продажу, что также подняло среднюю цену, — отметил генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко.

В феврале 2021 года стало известно, что цены на жильё снова вырастут из-за изменения программы льготной ипотеки в России. Постановление, которое упрощает «Семейную ипотеку», подписал премьер Михаил Мишустин. Согласно документу, теперь любой банк может подать заявку на участие в программе льготной ипотеки. Но это приведёт не к упрощению приобретения жилья, а к приличному росту цен на него.

Подорожать могут и новостройки, и вторичный рынок, считает руководитель направления «Строительство и ЖКХ», вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков. По мнению экономиста, нужно искать другой подход к решению квартирного вопроса. Это может быть развитие сектора съёмного жилья или налоговые льготы на строительство доходных домов. В качестве примера Шлеменков привёл Японию, где половина жилья является съёмным. Это упрощает переезд в случае появления интересной работы в другом районе. А установка «своё жильё есть своё жильё» является не более чем психологической ловушкой.

В том, что жильё подорожает, но не более чем на 5%, уверен главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Но даже такой небольшой рост будет ощутим на фоне высокой стоимости жилья. И поэтому есть смысл взять ипотеку сейчас, если есть такая возможность, советует специалист, писал NEWS.ru.