Эксперты предупредили о подорожании жилья из-за упрощения ипотеки

https://static.news.ru/photo/7f8e2c00-7559-11eb-a9c2-96000091f725_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Цены на жильё снова вырастут из-за изменения программы льготной ипотеки в России. Постановление, которое упрощает «Семейную ипотеку», подписал премьер Михаил Мишустин.

Согласно документу, теперь любой банк может подать заявку на участие в программе льготной ипотеки. Но это приведёт не к упрощению приобретения жилья, а к приличному росту цен на него, приводит мнение экспертов URA.RU.

Подорожать могут и новостройки, и вторичный рынок, считает руководитель направления «Строительство и ЖКХ», вице-президент общественной организации «Опора России» Евгений Шлеменков.

Будут активнее брать ипотеку. Спрос возрастает, а предложение не особо. Будет рост и в новостройке, и на вторичке, примерно на 15%, как в том году, — цитирует издание слова эксперта.

По мнению экономиста, нужно искать другой подход к решению квартирного вопроса. Это может быть развитие сектора съёмного жилья или налоговые льготы на строительство доходных домов. В качестве примера Шлеменков привёл Японию, где половина жилья является съёмным. Это упрощает переезд в случае появления интересной работы в другом районе. А установка «своё жильё есть своё жильё» является не более, чем психологической ловушкой.

В нормальных странах, например, Японии, до 50% жилья — съёмное. Такое жилье позволяет переезжать в разные районы, если там есть интересная работа. В Японии выкупать жильё предпочитают люди уже предпенсионного возраста, — пояснил эксперт.

В том, что жильё подорожает, но не более, чем на 5%, уверен главный экономист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов. Но даже такой небольшой рост будет ощутим на фоне высокой стоимости жилья. И поэтому есть смысл взять ипотеку сейчас, если есть такая возможность, советует специалист.

У нас назревает угроза новых санкций. Это может вызвать некоторое ослабление курса рубля, инфляция может расти быстрее. Производители жилья могут поднять цены на несколько процентов, — пояснил Миронов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство финансов РФ предложило распространить льготную программу «Семейная ипотека» под 6% годовых на строительство частных домов. Проект постановления правительства выставили на общественное обсуждение.