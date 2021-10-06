США попросили ОПЕК+ помочь в выходе из топливного кризиса

Британские СМИ утверждают, что США просили Россию и другие страны ОПЕК помочь им в связи с текущим топливным кризисом и ускорить планы по увеличению добычи нефти. Однако ответ от этих стран не последовал, пишет британская газета Express.

В статье говорится , что Россия и другие нефтедобывающие страны не стали резко увеличивать добычу сырья для снижения высоких цен на энергоносители. Это может привести к растущему дефициту топлива и подорвёт процесс восстановления экономики США, а также окажет негативное влияние на Великобританию и Китай.

Группа ОПЕК+ <...> заявила, что будет придерживаться плана, сформулированного этим летом, по постепенному увеличению добычи нефти на 400 тысяч баррелей в день ежемесячно, несмотря на предупреждения о растущем дефиците между спросом и предложением, — отмечает автор статьи.

Он также приводит слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая заявила, что США пытались договориться с ОПЕК о компромиссном решении, позволяющем продвигать предложенное увеличение добычи, но не стали обвинять производителей в скачке цен на сырую нефть. Пресс-секретарь также добавила, что администрация намерена сделать всё, чтобы гарантировать снижение цен для потребителя.

Ранее мировые цены на нефть выросли на 1,7–1,8% на новостях о заседании комитета ОПЕК+. Представители стран, входящих в организацию и примкнувших к союзу нефтедобывающих государств, в том числе и России, оставили в силе договорённость наращивать каждый месяц объёмы добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки. После этого цена нефти марки WTI выросла до $77 за баррель впервые с ноября 2014 года.

Днём 6 октября цена на газ в Европе побила очередной исторический рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров. После этого показатель начал корректироваться. К полудню стоимость фьючерсов на голландском хабе TTF корректировалась в районе $1800 за тысячу кубометров.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что «Газпром» близок к рекорду по поставкам газа в Европу в этом году и готов обеспечивать все превышения поставок в рамках контрактов.