Нефть начала расти после рекомендации ОПЕК+ не ускорять наращивание добычи
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
16:43, 04 октября 2021
Штаб-квартира ОПЕКФото: CHRISTIAN BRUNA/EPA/TACC
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Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить план по росту добычи на 400 тысяч баррелей в сутки в следующем месяце. После этого цена нефти марки WTI выросла до $77 за баррель впервые с ноября 2014 года, пишет ТАСС.
Мировые цены на нефть в понедельник днём подскочили на 1,7–1,8% на новостях о заседании комитета ОПЕК+. Представители стран, входящих в организацию и примкнувших к союзу нефтедобывающих государств, в том числе и России, решали сегодня вопрос об уровне добычи. Как стало известно, стороны оставили в силе договорённость наращивать каждый месяц объёмы добычи нефти на 400 тысяч баррелей в сутки.
Никаких изменений — на 400 тысяч баррелей в сутки в ноябре, — сообщил ТАСС один из делегатов.
Как отметил Forbes, сохранение прошлых договорённостей может двинуть цену на Brent в сторону $90 за баррель.
Ранее стало известно, что своих исторических максимумов достигли цены на энергетический уголь и природный газ. Стоимость угля в Европе достигла на прошлой неделе $232,2 за тонну. Цена ноябрьского фьючерса на газ в Европе в ходе торгов 4 октября превысила $1200 за тысячу кубометров.