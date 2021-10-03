Цена энергетического угля в Европе побила 20-летний рекорд

Стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг в Европе выросла за прошедшую неделю на 16,5%, достигнув $232,2 за тонну. Это максимум за последние 20 лет, сообщает Argus.

Подорожание угля ускорилось в конце сентября вслед за стремительным увеличением стоимости природного газа и дефицита предложения угля на рынке Европы. При этом спрос на уголь в северо-западной части Европы продолжает расти. Это объясняется тем, что доля угольной генерации в европейских странах значительно меньше, чем производство электроэнергии на газовых ТЭС.

Европейские потребители вынуждены конкурировать за свободные объемы угля с покупателями в Азии, где также ощущается нехватка твердого топлива, что, в свою очередь, способствует росту цен. В настоящее время импортный уголь в Европе стоит примерно на 14% дороже, чем в Азии, хотя до конца августа азиатский рынок угля был премиальным по отношению к европейскому, — говорится в сообщении Argus.

Отмечается, что цена на твёрдое топливо превысила примерно на 6% предыдущий рекорд, установленный в 2008 году.

Эксперты, опрошенные «Известиями», заявили о выгодной позиции России в связи с ростом цен на уголь. Так, по словам аналитика ГК «Финам» Алексея Калачёва, рост энергопотребления в развивающихся странах Юго-Восточной Азии будет ещё несколько лет, если не десятилетий, способствовать поддержанию мирового спроса на уголь. Для России это дополнительная возможность заработать. Экспорт угля из нашей страны, по его словам, практически беспрерывно растёт.

Тем временем цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд. Стоимость голубого топлива впервые превысила $1200 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.