Цена энергетического угля в Европе побила 20-летний рекорд

Стоимость энергетического угля калорийностью 6000 ккал/кг в Европе выросла за прошедшую неделю на 16,5%, достигнув $232,2 за тонну. Это максимум за последние 20 лет, сообщает Argus.
Подорожание угля
Европейские потребители вынуждены конкурировать за свободные объемы угля с покупателями в Азии, где также ощущается нехватка твердого топлива, что, в свою очередь, способствует росту цен. В настоящее время импортный уголь в Европе стоит примерно на 14% дороже, чем в Азии, хотя до конца августа азиатский рынок угля был премиальным по отношению к европейскому, — говорится в сообщении Argus.
Отмечается, что цена на твёрдое топливо превысила примерно на 6% предыдущий рекорд, установленный в 2008 году.
Эксперты, опрошенные «Известиями»,
Тем временем цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд. Стоимость голубого топлива впервые превысила $1200 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.