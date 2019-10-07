https://static.news.ru/photo/c0285812-e900-11e9-8c75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) планирует запустить высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) Москва — Нижний Новгород в 2024 году. Информацию об этом озвучил руководитель центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД Дмитрий Катцын.

Сегодня по единой позиции с Минтрансом России мы рассматриваем это как общий проект: ВСМ Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород, состоящий из двух участков, — цитирует представителя РЖД РИА Новости .

Катцын пояснил, что к строительству ВСМ Москва — Нижний Новгород компания готова «приступить уже сейчас».

В магистральном плане сроки запуска этой линии — 2024 год, — пояснил собеседник агентства.

ВСМ Петербург — Москва в РЖД «готовы проектировать, плановые сроки запуска линии — 2026 год».

Скорость движения поездов по ВСМ, как ожидается, должна будет достигать 200–400 км/ч.

Как писал News.ru, инвестиционный комитет РЖД занялся вопросом проектирования ВСМ Москва — Петербург. Решение возродить этот проект, существовавший ещё со времён СССР, приняли в апреле.

Позднее стало известно, что в РЖД снизят инвестиции в инфраструктурные проекты и перенаправят часть средств на другие цели.