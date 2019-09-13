https://static.news.ru/photo/3f2af1a4-d549-11e9-9068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российские железные дороги (РЖД) снизят инвестиции в инфраструктурные проекты и перенаправят часть средств на другие цели. Такое решение связано с подрядчиками, которые не выполняют свои обязательства.

По словам осведомлённых источников, в текущем году госкомпания перенесёт примерно 100 млрд рублей. Соответствующее решение было принято на прошлой неделе.

При этом не уточняется, какие именно подрядчики не выполнили условия контрактов. В РЖД пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

Источники утверждают, что в связи с изменениями инвестпрограммы сократится финансирование проекта по расширению Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба.

Также из-за проблем с подрядчиками пострадают проекты расширения железнодорожных подходов к портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов — они потеряют около 36 млрд рублей, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что инвестиционный комитет РЖД занялся вопросом проектирования высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Решение возродить этот проект, существовавший ещё со времён СССР, приняли в апреле.