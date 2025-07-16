Названо главное преимущество новой магистрали Москва — Санкт-Петербург

Льгота по НДС позволит снизить стоимость билетов для проезда по новой высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург, заявил NEWS.ru руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области юрист Александр Хаминский. По его словам, цена поездки не должна превышать стоимость уже существующих маршрутов.

При этом будущей ВСМ придется конкурировать на маршруте с уже имеющимися и популярными скоростными поездами «Сапсан», а также с гражданской авиацией. Льгота по НДС, которая фактически освободит оператора ВСМ от обязанности уплачивать данный налог, поможет существенно снизить стоимость услуги, что поможет новому виду транспорта выжить на крайне высококонкурентном рынке перевозок между Москвой и Санкт-Петербургом, — сказал Хаминский.

Он уточнил, что магистраль потребует колоссальных затрат из бюджетов всех уровней. По словам юриста, деньги пойдут на создание инфраструктуры, разработку, а также строительство нового подвижного состава.

Ранее вице-премьер Виталий Савельев заявил, что путь из Москвы в Санкт-Петербург по ВСМ займет 2 часа 15 минут. По его словам, до 2030 года для РЖД поставят 43 современных поезда, максимальная их скорость будет достигать 400 км/ч.