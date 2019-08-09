Инвестиционный комитет Российских железных дорог 23 августа рассмотрит вопрос о проектировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Решение возродить этот проект, существовавший ещё со времён СССР, приняли в апреле.
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Как писал News.ru, правительство РФ подготовило поправки в закон «Об охране озера Байкал», позволяющие Российским железным дорогам производить сплошные вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Объёмы и виды работ станут известны после прохождения госэкспертиз, но уже сейчас экологи выступают против, утверждая, что вырубка леса может разрушить экосистему озера.