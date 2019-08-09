https://static.news.ru/photo/c9d4e938-ba76-11e9-abc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Инвестиционный комитет Российских железных дорог 23 августа рассмотрит вопрос о проектировании высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург. Решение возродить этот проект, существовавший ещё со времён СССР, приняли в апреле.

Как выяснил «Коммерсант», общая стоимость ВСМ оценивается в 1,5 трлн рублей. Проектно-изыскательные работы могут занять до полутора лет.

Как писал News.ru, правительство РФ подготовило поправки в закон «Об охране озера Байкал», позволяющие Российским железным дорогам производить сплошные вырубки леса для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. Объёмы и виды работ станут известны после прохождения госэкспертиз, но уже сейчас экологи выступают против, утверждая, что вырубка леса может разрушить экосистему озера.