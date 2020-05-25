Спрос на услуги нефтесервиса в РФ упал на 50%

Более 500 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших от пандемии отраслей получили выплату в размере одного МРОТ на работника. Об этом сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Оперативная информация по грантам — 28 миллиардов рублей уже выплачено, это значит, что было поддержано более миллиона рабочих мест — 518 тысяч организаций, — сказал министр на онлайн-встрече с депутатами...