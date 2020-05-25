Спрос на услуги нефтесервиса в РФ упал на 50%

Правительство России подготовило меры поддержки в связи с тем, что спрос на услуги нефтесервиса снизился на 50%.
Об этом со ссылкой на источник сообщает ТАСС.
Мы подготовили ряд предложений, касающихся поддержки предприятий, спрос на услуги которых снизился примерно на 50%. Надо довести хотя бы до 80% от уровня, как это было в прошлом году, — сказал собеседник агентства.
Ранее председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении помощи бизнесу в период пандемии коронавируса. Документ позволяет дочерним организациям системообразующих организаций претендовать на льготные кредиты.
Как писал NEWS.ru, президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть включение нефтесервисных предприятий в список системообразующих предприятий.
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