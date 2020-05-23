Нефтесервис хотят включить в число системообразующих организаций

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть включение нефтесервисных предприятий в список системообразующих предприятий.
Согласно перечню поручений, размещённому на сайте Кремля, это касается только предприятий с выручкой свыше миллиона рублей в год.
Выполнить поручение российского лидера необходимо до 15 июня.
Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении помощи бизнесу в период пандемии коронавируса. Документ позволяет дочерним организациям системообразующих организаций претендовать на льготные кредиты.
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