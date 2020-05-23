Нефтесервис хотят включить в число системообразующих организаций

https://static.news.ru/photo/403304ea-9cd3-11ea-9c6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству рассмотреть включение нефтесервисных предприятий в список системообразующих предприятий.

Согласно перечню поручений, размещённому на сайте Кремля, это касается только предприятий с выручкой свыше миллиона рублей в год.

Выполнить поручение российского лидера необходимо до 15 июня.

Ранее NEWS.ru писал, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении помощи бизнесу в период пандемии коронавируса. Документ позволяет дочерним организациям системообразующих организаций претендовать на льготные кредиты.