Путин поручил разработать программу восстановления регионов от ударов ВСУ

Президент России Владимир Путин дал поручение разработать и реализовать программу комплексного восстановления и развития приграничных территорий, которые пострадали от обстрелов ВСУ и террористических актов, сообщает пресс-служба Кремля. В выполнении этой задачи задействованы правительство РФ, администрация президента, руководство Белгородской, Брянской и Курской областей, а также Министерство обороны, МВД и МЧС России.

Обеспечить разработку и реализацию программы комплексного восстановления и развития территорий, пострадавших в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями и террористических актов, — сказано в сообщении.

При составлении программы необходимо учитывать мнение жителей этих регионов, подчеркнул глава государства. Он также поручил уделять особое внимание взаимодействию с главами пострадавших муниципалитетов, волонтерскими и общественными организациями.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что работы по восстановлению приграничных районов России могут занять от одного до двух лет. Сроки будут зависеть от текущей обстановки в регионах, подчеркнул он.