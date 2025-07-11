Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
11 июля 2025 в 19:21

Путин поручил разработать программу восстановления регионов от ударов ВСУ

Фото: Социальные сети

Президент России Владимир Путин дал поручение разработать и реализовать программу комплексного восстановления и развития приграничных территорий, которые пострадали от обстрелов ВСУ и террористических актов, сообщает пресс-служба Кремля. В выполнении этой задачи задействованы правительство РФ, администрация президента, руководство Белгородской, Брянской и Курской областей, а также Министерство обороны, МВД и МЧС России.

Обеспечить разработку и реализацию программы комплексного восстановления и развития территорий, пострадавших в результате обстрелов украинскими вооруженными формированиями и террористических актов, — сказано в сообщении.

При составлении программы необходимо учитывать мнение жителей этих регионов, подчеркнул глава государства. Он также поручил уделять особое внимание взаимодействию с главами пострадавших муниципалитетов, волонтерскими и общественными организациями.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что работы по восстановлению приграничных районов России могут занять от одного до двух лет. Сроки будут зависеть от текущей обстановки в регионах, подчеркнул он.

Владимир Путин
поручения
СВО
приграничье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Картошка по 300 рублей за кило: что случилось, когда она подорожает
Украинские спецслужбы готовы поделиться данными с российской разведкой
«Все растянуто и в ссадинах»: гинеколог опешила от осмотра второклассницы
Работа в Киеве, награда от Лукашенко, боли в ноге: как живет Юрий Антонов
Китай решил отказаться от одного торгового партнера в противостоянии с США
Автор подаренной Путину картины рассказала о презенте от Гладкова
Мигранта с долгами в 1,5 млн рублей наградили в Нижегородской области
Свадьба Шепелева, операция сестры, вечер памяти: как живет семья Фриске
Озвучено количество людей, находящихся под завалами дома в Алешках
Сальдо раскрыл, чем ВСУ атаковали пятиэтажный дом в Алешках
Появились кадры разрушенного дома в Алешках, где под завалами умирают люди
Названы последствия для мужчины, доставившего блогершу в Ростов на самолете
Борьба за наследство Старовойта: сколько стоит, что получит любовница
Крым, орден от Путина, мнение об СВО: как живет актриса Алиса Фрейндлих
Добавим огня: огурцы в чили-кетчупе на зиму — рецепт с остринкой
Не знаете, что делать с черствым хлебом? Чумовые гренки за 10 минут!
Белоусов поставил рекорд на СВО, курсант зверски убил командира: что дальше
Церковь ответила на «антицерковную кампанию» Пашиняна
«Путь в никуда»: Трампа уличили в «байденизации»
Зачем духовке знать, что ты готовишь
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 июля: где в России сбои

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину
Азия

«Долго не проживет»: в Китае раскрыли, как Зеленский подставил Украину

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ
Общество

Раскрыта судьба ополченца из ЛНР, которого дети сдали СБУ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.