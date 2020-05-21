Дочерним компаниям системообразующих компаний дадут льготные кредиты

https://static.news.ru/photo/1584f0ba-9b88-11ea-a9fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении помощи бизнесу в период пандемии коронавируса. Документ позволяет дочерним организациям системообразующих организаций претендовать на льготный кредиты.

Суммы кредитов составят не меньше 400 млрд рублей, следует из документа, размещённого на сайте кабмина. Условия для материнских компаний и их «дочек» будут совпадать.

Ранее NEWS.ru писал, что накопленные российской экономикой ресурсы помогут поддержать граждан и бизнесменов в условиях кризиса. Кроме того, резервы обеспечивают стабильность финансовой системы РФ, считает премьер-министр страны Михаил Мишустин.