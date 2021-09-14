Сенаторы США пригрозили сорвать назначения чиновников из-за СП-2

Сенаторы от Республиканской партии США пригрозили сорвать сроки назначений в руководстве Министерства финансов страны, если администрация президента Джo Байдена не введёт санкции против оператора газопровода «Северный поток — 2» компании Nоrd Stream 2 AG. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Мы надеемся, что президент последует закону и введёт как можно скорее санкции против Nоrd Stream 2 AG, расчистив путь для утверждения кандидатов, — приводит издание слова сенаторов.

Речь идёт о назначении кандидатов на посты руководителей, отвечающих за санкции и финансирование антитеррористической деятельности.

Саботировать назначения намерены республиканцы Пэт Tуми (Пенсильвания) и Тед Кpуз (Техас). Они написали Байдену официальное письмо, где заявили, что будут голосовать против утверждений кандидатур до тех пор, пока администрация не введёт санкции против oператора.

Ранее глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко сообщил, что работе газопровода «Северный поток — 2» могут помешать США, если введут санкции и тем самым вынудят европейские компании отказаться от покупки российского топлива.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство «Северного потока — 2» полностью завершено. Предполагается, что поставки топлива по нему могут начаться с 1 октября. В Кремле отметили, что это будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей. В Москве также отметили, что транзит газа через Украину может быть продолжен, но это будет зависеть от многих факторов, в том числе от объёмов поставок европейским потребителям.