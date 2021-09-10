В «Нафтогазе» рассказали, что может заблокировать работу СП-2

Работе газопровода «Северный поток — 2» могут помешать США, если введут санкции и тем самым вынудят европейские компании отказаться от покупки российского топлива. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко. Его слова приводит РИА Новости.

Если правительство США введёт санкции <...>, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ по этому трубопроводу, таким образом, он не будет работать, — цитирует его агентство.

Старший советник по энергобезопасности Госдепартамента США Амос Хохштайн, в свою очередь, отметил, что Вашингтон может прибегнуть к контрмерам, если Россия заблокирует транзит газа через Украину. Он напомнил, что о возможности таких мер говорится в американо-германском заявлении, опубликованном в июле.

То, что США прибегнут к этому, никого не удивит. <...> Другими словами, мы будем делать всё, что можем, для того, чтобы <...> Россия знала, что ей придётся заплатить цену за прекращение транзита через Украину, — сказал чиновник внешнеполитического ведомства США.

10 сентября глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что строительство «Северного потока — 2» полностью завершено. Предполагается, что поставки топлива по нему могут начаться с 1 октября. В Кремле отметили, что это будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей. В Москве также отметили, что транзит газа через Украину может быть продолжен, но это будет зависеть от многих факторов, в том числе от объёмов поставок европейским потребителям.

Ранее Витренко выразил сомнение в том, что СП-2 сможет работать в коммерческом режиме. Для этого необходима его сертификация немецким регулятором и подтверждение её ЕК. По мнению главы «Нафтогаза», этого не будет.