https://static.news.ru/photo/67b0a396-cb06-11e9-8ded-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Средний срок накоплений на высшее образование детей при помощи страхования — 10 лет, средняя сумма — около 300 тыс. рублей.

Чаще всего о будущем образовании детей беспокоятся женщины в возрасте около 38 лет. 44% клиентов собирают средства на образование сыновей, 41% — готовят необходимые «инвестиции» для дочерей, а 15% — копят на учёбу племянников или внуков, сообщает пресс-служба Сбербанка.

За год на будущее образование детей при помощи накопительного страхования жизни начали собирать средства 40 тыс. клиентов кредитной организации.

Ранее News.ru сообщал, что во время беременности будущие мамы чаще всего покупают домашних питомцев и растения. Таковы результаты анализа финансовых трат россиян, которые становятся родителями.