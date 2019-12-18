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Сбербанк приобрёл у Газпромбанка и Ростеха 36% акций в совладельце Mail.ru Group — компании «МФ Технологии» (владеет 58,8% голосов в Mail.ru Group).

Сумма сделки оценивается в 11,3 млрд рублей. Финансовая организация также получит одно место в совете директоров Mail.ru Group. На это право претендует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

После завершения всех процедур в число акционеров «МФ Технологии» вошли: «Мегафон» (доля 45%), Сбербанк (36%), «Ростех» (10%), USM Holdings (9%), говорится на официальном сайте Сбербанка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что контрольный пакет акций Сбербанка, которым владеет ЦБ РФ, могут передать другой государственной структуре. Этот вопрос уже обсуждается российским правительством.

Информацию подтвердил один из федеральных чиновников. Власти РФ начали обсуждать передачу контрольного пакета ещё в сентябре, а к понедельнику, 16 декабря, по словам одного из источников, дискуссия перешла на уровень кабмина.