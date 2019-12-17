https://static.news.ru/photo/499566dc-20d6-11ea-83ab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Контрольный пакет акций Сбербанка, которым владеет ЦБ РФ, может быть передан другой государственной структуре. Этот вопрос уже обсуждается российским правительством.

Три источника, близких к заинтересованным сторонам, рассказали об этом Reuters. Информацию подтвердил один из федеральных чиновников. Власти РФ начали обсуждать передачу контрольного пакета ещё в сентябре, а к понедельнику, 16 декабря, дискуссия перешла на уровень кабмина, по словам одного из источников.

Пресс-секретарь российского премьера Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил информагентству, что «конкретно по этому вопросу никаких решений пока нет».

Государство через Центробанк владеет контрольным пакетом в уставном капитале Сбербанка в размере 50% плюс одна акция. Оставшаяся часть, находящаяся в свободном обращении, в значительной пропорции принадлежит зарубежным инвесторам.

Как сообщал NEWS.ru, ЦБ РФ планирует изменить правила выдачи ипотечных кредитов банкам. Получение денег будет зависеть от долгов заёмщика и первоначального взноса.