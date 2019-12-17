Контрольный пакет акций Сбербанка, которым владеет ЦБ РФ, может быть передан другой государственной структуре. Этот вопрос уже обсуждается российским правительством.
Три источника, близких к заинтересованным сторонам,
Пресс-секретарь российского премьера Дмитрия Медведева Олег Осипов сообщил информагентству, что «конкретно по этому вопросу никаких решений пока нет».
Государство через Центробанк владеет контрольным пакетом в уставном капитале Сбербанка в размере 50% плюс одна акция. Оставшаяся часть, находящаяся в свободном обращении, в значительной пропорции принадлежит зарубежным инвесторам.
Как сообщал NEWS.ru, ЦБ РФ планирует изменить правила выдачи ипотечных кредитов банкам. Получение денег будет зависеть от долгов заёмщика и первоначального взноса.
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