Банк России планирует изменить правила выдачи ипотечных кредитов банкам. Получение денег будет завесить от долгов заёмщика и первоначального взноса.
В регуляторе отметили, что мера будет принята для поддержания сбалансированного роста кредитования,
В результате будут введены надбавки к коэффициентам риска, зависящие от долговой нагрузки и отношения величины долга к стоимости предмета залога.
Как ранее писал NEWS.ru, бывший мэр Санкт-Петербурга Владимир Яковлев назвал абсолютно правильной идею, согласно которой жильцы аварийных домов смогут переехать за счёт ипотеки, ставка по которой будет не выше 3%. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумы.
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