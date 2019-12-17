https://static.news.ru/photo/d3295258-20c4-11ea-914a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России планирует изменить правила выдачи ипотечных кредитов банкам. Получение денег будет завесить от долгов заёмщика и первоначального взноса.

В регуляторе отметили, что мера будет принята для поддержания сбалансированного роста кредитования, сообщается на сайте ЦБ. Без изменения структуры ипотечных кредитов действия Центробанка увеличат нагрузку на капитал банков в 1,4 раза.

В результате будут введены надбавки к коэффициентам риска, зависящие от долговой нагрузки и отношения величины долга к стоимости предмета залога.

Как ранее писал NEWS.ru, бывший мэр Санкт-Петербурга Владимир Яковлев назвал абсолютно правильной идею, согласно которой жильцы аварийных домов смогут переехать за счёт ипотеки, ставка по которой будет не выше 3%. Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумы.