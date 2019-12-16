https://static.news.ru/photo/acc57f14-1ff8-11ea-96fb-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Бывший мэр Санкт-Петербурга Владимир Яковлев назвал абсолютно правильной идею, согласно которой жильцы аварийных домов смогут переехать за счёт ипотеки, ставка по которой будет не выше 3%.
Соответствующий законопроект уже внесён на рассмотрение Госдумы. По мнению Яковлева, депутаты его примут.
Это просто расширение возможностей для наших граждан, связанное с ипотекой, — пояснил экс-мэр «Невским новостям».
Он также добавил, что такой вариант расселения аварийных домов назревал давно.
Ранее NEWS.ru писал, что против инициативы высказался зампред думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев. По его словам, малоимущий человек не сможет взять ипотеку даже по самой низкой ставке.