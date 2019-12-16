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Российский Дед Мороз рассказал, что выступает за экологию. По его словам, дома у него стоят искусственные ели.

Настоящие ёлки, отметил распорядитель главного праздника года, он предпочитает выращивать. Сердце моё огорчается, когда я вижу их выброшенными после новогодних праздников, — цитирует Деда Мороза РИА Новости. Он добавил, что...