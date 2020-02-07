https://static.news.ru/photo/2742a998-49b5-11ea-b312-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компании промышленно-финансовой группы «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева начали поставки нефтепродуктов на АЗС российских нефтекомпаний в Белоруссии.

«Сафмар» поставит нефтепродукты уже в феврале, — сообщил «Интерфаксу» источник, близкий к российским компаниям, работающим на топливном рынке Белоруссии.

Белорусские заводы работают с компаниями «Сафмар» по процессингу. По данным источника, часть нефтепродуктов «Сафмар» реализует российским компаниям, АЗС которых сейчас испытывают определённый дефицит в топливе для розницы. В Белоруссии свои сети имеют АЗС «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Газпром нефть» и «Татнефть».

Как писал NEWS.ru, «Сафмар» получила право на транспортировку первой партии нефти в объёме 30 тыс. тонн Мозырскому НПЗ в Белоруссии. Представители предприятия из РФ сообщили, что поставки углеводородов уже начались. До настоящего времени чёрное золото поступало в республику из РФ только на новополоцкий НПЗ «Нафтан». Мозырскому НПЗ сырьё ещё не приходило.