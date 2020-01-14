Промышленно-финансовая группа «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева получила право на транспортировку первой партии нефти в объёме 30 тыс. тонн Мозырскому НПЗ в Белоруссии.
Представители предприятия из РФ сообщили, что поставки углеводородов уже начались,
До настоящего времени чёрное золото поступало в республику из РФ только на новополоцкий НПЗ «Нафтан». Мозырскому НПЗ сырьё ещё не приходило.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Белоруссии из-за ситуации с российской нефтью не планируется изменять бюджет страны. Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович.
Чиновник заверил, что Минск достаточно подготовленным входит в бюджет 2020 года с точки зрения валютных ресурсов и рублёвых остатков на счетах.
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