https://static.news.ru/photo/6ad84f3e-36ee-11ea-8d58-fa163e074e61_660.jpg Михаил Гуцериев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Промышленно-финансовая группа «Сафмар» российского бизнесмена Михаила Гуцериева получила право на транспортировку первой партии нефти в объёме 30 тыс. тонн Мозырскому НПЗ в Белоруссии.

Представители предприятия из РФ сообщили, что поставки углеводородов уже начались, пишет «Интерфакс».

До настоящего времени чёрное золото поступало в республику из РФ только на новополоцкий НПЗ «Нафтан». Мозырскому НПЗ сырьё ещё не приходило.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Белоруссии из-за ситуации с российской нефтью не планируется изменять бюджет страны. Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович.

Чиновник заверил, что Минск достаточно подготовленным входит в бюджет 2020 года с точки зрения валютных ресурсов и рублёвых остатков на счетах.