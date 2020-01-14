В Белоруссии из-за ситуации с российской нефтью не планируется изменять бюджет республики. Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович.
Как
Ермолович также заверил, что Белоруссия достаточно подготовленной входит в бюджет 2020 года с точки зрения валютных ресурсов и рублёвых остатков на счетах.
Мы очень хорошо подготовились к любым рискам, связанным в том числе с работой нефтегазового комплекса, — сказал он.
Накануне Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание с участием представителей антимонопольных ведомств двух стран закончилось безрезультатно. Переговоры по этому вопросу продолжатся в ближайшее время, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен