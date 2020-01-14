https://static.news.ru/photo/a1116462-36d2-11ea-98a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

В Белоруссии из-за ситуации с российской нефтью не планируется изменять бюджет республики. Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович.

Как пишет Tut.by, министр отметил, что сейчас нет необходимости в экстренных изменениях, правительство работает в штатном режиме и по утверждённому бюджету.

Ермолович также заверил, что Белоруссия достаточно подготовленной входит в бюджет 2020 года с точки зрения валютных ресурсов и рублёвых остатков на счетах.

Мы очень хорошо подготовились к любым рискам, связанным в том числе с работой нефтегазового комплекса, — сказал он.

Накануне Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание с участием представителей антимонопольных ведомств двух стран закончилось безрезультатно. Переговоры по этому вопросу продолжатся в ближайшее время, писал NEWS.ru.