Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание с участием представителей антимонопольных ведомств двух стран закончилось безрезультатно.
Как сообщил представитель Белоруссии, сторонам не удалось достичь договорённостей и прийти к единому решению. По его словам, переговоры по этому вопросу продолжатся в ближайшее время,
Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, а российское правительство к этому отношения не имеет, писал NEWS.ru.
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