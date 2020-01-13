https://static.news.ru/photo/6e60ecca-35f3-11ea-99b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: belneftekhim.by

Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов по территории Белоруссии. Совещание с участием представителей антимонопольных ведомств двух стран закончилось безрезультатно.

Как сообщил представитель Белоруссии, сторонам не удалось достичь договорённостей и прийти к единому решению. По его словам, переговоры по этому вопросу продолжатся в ближайшее время, передаёт ТАСС.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, а российское правительство к этому отношения не имеет, писал NEWS.ru.