https://static.news.ru/photo/a5fefd92-33c9-11ea-98bf-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Козак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что вопросами ценообразования на нефть для Белоруссии занимаются компании двух стран, а российское правительство к этому отношения не имеет.

Нефтяная отрасль функционирует на рыночных условиях и цены на нефть не регулируются. Это частные коммерческие контракты наших нефтяных компаний с «Белнефтегазом», — цитирует ТАСС Козака.

Он подчеркнул, что отмена надбавки, к чему призывает белорусская сторона, «потребует радикальной перестройки принципов функционирования российской нефтяной отрасли».

Если компании договорятся, чтобы поставлять по какой-то другой цене, мы не будем препятствовать. Если не договорятся, мы не можем вмешиваться, у нас административного регулирования цен на нефть нет, — заявил Козак.

Как писал NEWS.ru, стоимость нефти для Белоруссии в условиях налогового манёвра в нефтяной сфере России вырастет на 5% в 2020 году по сравнению с уровнем прошлого года.

Россия с 1 января прекратила подачу нефти для белорусских нефтеперерабатывающих заводов. Это связано с тем, что Белоруссия не смогла договориться с российскими компаниями об условиях новых поставок. На этом фоне Минск был вынужден приостановить экспорт нефтепродуктов.