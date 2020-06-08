РЖД ввели скидки до 50% на перевозки некоторых грузов внутри России

РЖД ввели ряд новых скидок, в том числе и по перевозкам зерна в направлении портов Каспия.
Отмечается, что при перевозках зерна в направлении портов Каспия скидки будут до 38%. Кроме того, скидки при перевозках на короткие расстояния внутри РФ будут достигать 50%.
Как
Скидка до 50% будет действовать для грузов второго и третьего тарифных классов на расстояние перевозки до 720 км. Она коснётся автомобилей и запчастей, бумаги, зерна, овощей, фруктов и ягод, а также рыбы, сахара, соли, мяса, мыла, мебели, обуви, игрушек и посуды.
Специальные тарифы для зерна будут действовать с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года без закрепления объемов перевозок гарантийными обязательствами.
Как писал NEWS.ru компания «Российские железные дороги» провела опрос сотрудников холдинга о том, насколько они довольны дистанционной работой, и планирует рассмотреть варианты комбинированного графика — и в офисе, и удалённо. Об этом сообщил руководитель департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.
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