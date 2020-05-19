В РЖД задумались над комбинированным графиком работы для сотрудников

https://static.news.ru/photo/d9d33e56-99f1-11ea-9e8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Российские железные дороги» провела опрос сотрудников холдинга о том, насколько они довольны дистанционной работой, и планирует рассмотреть варианты комбинированного графика — и в офисе, и удалённо. Об этом сообщил руководитель департамента управления персоналом РЖД Сергей Саратов.

В опросе приняли участие около 11 тысяч сотрудников предприятия практически во всех субъектах страны. Были заданы четыре вопроса, касающиеся преимуществ и недостатков режима удалённой работы.

На заключительный вопрос, готовы ли работать удалённо после снятия ограничительных мер, 26% ответили «да, на постоянной основе». То есть четверть опрошенных готова работать на постоянной основе, а 53% — периодически. К этой цифре надо внимательно отнестись, — цитирует ТАСС Саратова.

По его словам, предприятию теперь предстоит придумать форматы гибкого режима работы, чтобы несколько дней в неделю или в месяц сотрудники работали в удалённом режиме.

Топ-менеджер уточнил, что в настоящее время дистанционно работают 115 тысяч сотрудников РЖД. В качестве основных преимуществ «удалёнки» участники опроса отметили экономию времени на дорогу, самостоятельное управление своим временем и отсутствие дресс-кода.

Ранее NEWS.ru писал, что Российские железные дороги приняли решение продлить до конца мая режим удалённой работы для сотрудников холдинга, которые могут не присутствовать на рабочем месте. На дистанционном режиме останутся специалисты и руководители, чья работа заключается в работе на компьютере, а также персонал из групп риска — старше 65 лет и имеющий хронические заболевания.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились почти 4,9 млн человек, погибли свыше 320,23 тысячи, выздоровели более 1,91 млн. В России на 19 мая общее число инфицированных достигло 299 941, выздоровели 76 130, умерли 2837.