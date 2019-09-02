https://static.news.ru/photo/c60b6ac0-cd54-11e9-b0b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Согласно данным Московской Биржи, курс российской валюты в начале дня укрепился к доллару и евро.

Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск понедельника снижается на 13 копеек — до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до $59,2 за баррель.

На российском рынке акций отмечается рост по основным индексам после старта торгов.

Индекс МосБиржи к 10:05 мск понедельника рос на 0,23%. Он составил 2746,43 пункта. Индекс РТС — на 0,39% — до 1289,29 пункта. Индекс МосБиржи в начале торгов поднимался на 0,06%, индекс РТС — на 0,04%.

Ранее News.ru писал, что арбитражный суд Амурской области наложил арест на весь пакет акций (41,6%) миноритарного акционера банка «Восточный» Evison Holdings.