Согласно данным Московской Биржи, курс российской валюты в начале дня укрепился к доллару и евро.
Доллар расчётами «завтра» на 10:03 мск понедельника снижается на 13 копеек — до 66,66 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 73,2 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,08% — до $59,2 за баррель.
На российском рынке акций отмечается рост по основным индексам после старта торгов.
Индекс МосБиржи к 10:05 мск понедельника рос на 0,23%. Он составил 2746,43 пункта. Индекс РТС — на 0,39% — до 1289,29 пункта. Индекс МосБиржи в начале торгов поднимался на 0,06%, индекс РТС — на 0,04%.
Ранее News.ru писал, что арбитражный суд Амурской области наложил арест на весь пакет акций (41,6%) миноритарного акционера банка «Восточный» Evison Holdings.