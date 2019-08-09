https://static.news.ru/photo/15ac1dc2-bc1b-11e9-832d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Несмотря на то что сейчас поддержку рублю оказывает лишь высокий спрос на российские облигации, тенденция на усиление стимулирования в мире не даст российской валюте заметно снизиться. Так считает аналитик «БКС Премьер» Иван Копейкин.

В публикации для «Российской газеты» он обратил внимание, что только на этой неделе центробанки сразу четырёх стран снизили ключевые ставки: ЦБ Филиппин, Таиланда и Индии — на 0,25%, ЦБ Новой Зеландии — сразу на 0,5%.

Судя по всему, количественное смягчение по всему миру к концу текущего года ещё наберёт обороты, — подчёркивает эксперт.

Кроме того, удержаться рублю на плаву поможет Саудовская Аравия, которая снова серьёзно настроилась на поддержку нефтяных котировок. Среди рисков эксперт назвал возможную эскалацию торговой войны между Китаем и США.

В целом, уверяет аналитик, в ближайшие недели наиболее вероятна некоторая консолидация рубля в диапазоне 64,7–66,5 в паре с долларом и 72–75 в паре с евро.

Ранее News.ru писал, что в первом квартале 2019 года Москва сократила долю расчётов в американской национальной валюте по экспорту в страны Евросоюза, БРИКС и Китай. Она упала ниже 50%. На этом фоне объёмы двусторонней торговли в рублях и юанях могут вырасти в разы. Заключённое между Россией и Китаем соглашение о переходе на расчёты в национальных валютах позволит кардинально нарастить объёмы торговли в рублях и юанях.